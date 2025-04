Case popolari una rivoluzione Il presidente azzera i vertici Non capivo dove finivano i soldi

Case a chi ne ha bisogno o siamo qui per fare altro? Negli anni sono stati spesi e sparsi troppi incentivi, attraverso perizia di variante e così via. Fondi di cui si sono perse le tracce, e questo mi disturba".Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche, l'istituto che si occupa degli alloggi popolari, non usa filtri o mezzi termini e va dritto nel denunciare una situazione molto scomoda emersa nell'analisi interna all'ente che guida da tre anni. Da qui il via a una serie di decisioni molto delicate: "Ho deciso di cambiare i vertici degli uffici interni a Erap ha aggiunto l'ex sindaco di Fermo , a partire dal responsabile del presidio Erap di Ancona, (il nuovo è Sauro Vitaletti in servizio da gennaio), per poi passare ad altri tecnici, dal direttore delle manutenzioni al responsabile dei cantieri (sono subentrati gli ingegneri Baldassarri e Tamanti).

