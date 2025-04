Ilrestodelcarlino.it - Casa Cervi conferma in toto la festa. Soliani: "Omaggeremo pure il Papa". Sobrietà? Governo strumentalizza"

"Confermiamo inil nostro programma a. Mi stupiscono le parole del. Ogni maggioranza usa la cultura che ha. È evidente che sente un po’ lontana ladi Liberazione". Albertina, presidente dell’Istituto, non le manda a dire in merito alla richiesta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci che ha invitato alla "" nelle iniziative del 25 aprile in virtù del lutto nazionale proclamato fino a sabato per la morte diFrancesco. Una richiesta che ha fatto infuriare la sinistra con veementi polemiche nazionali e repliche a tono, tacciando la destra di volerre e ridimensionare la ricorrenza di domani.Al coro si aggiunge anche quella dell’ex senatrice. "Francesco ci ha lasciato un’eredità enorme, altro che– dice– Sono convinta che, anche per la scomparsa del Santo Padre, questo 25 aprile cada nel momento in cui dobbiamo rafforzare le grandi idee di democrazia.