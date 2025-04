Carnevale di Gambettola I carri sfilano domenica

Carnevale di Gambettola che era in programma sabato 26 aprile è spostata alla sera dopo, domenica 27. C’è da dire che domenica 27 era già in programma una serata dedicata alle premiazioni e alla festa gastronomica, le premiazioni e la festa finale con le discoteche davanti ai bar, per cui le due serate si concentrano in una sola, quella di domenica 27 aprile. La decisione è stata presa dal sindaco Eugenio Battistini insieme al presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci. In mattinata il sindaco si era consultato con il Prefetto per una sua valutazione di quanto previsto dal Decreto del Governo sul lutto nazionale per la morte di papa Francesco. Va precisato che non c’è stata alcuna imposizione, ma è stata colta da tutti una rispettosa opportunità in memoria del Papa. Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Gambettola. I carri sfilano domenica Leggi su Ilrestodelcarlino.it La seconda sfilata deldiche era in programma sabato 26 aprile è spostata alla sera dopo,27. C’è da dire che27 era già in programma una serata dedicata alle premiazioni e alla festa gastronomica, le premiazioni e la festa finale con le discoteche davanti ai bar, per cui le due serate si concentrano in una sola, quella di27 aprile. La decisione è stata presa dal sindaco Eugenio Battistini insieme al presidente diEventi Davide Ricci. In mattinata il sindaco si era consultato con il Prefetto per una sua valutazione di quanto previsto dal Decreto del Governo sul lutto nazionale per la morte di papa Francesco. Va precisato che non c’è stata alcuna imposizione, ma è stata colta da tutti una rispettosa opportunità in memoria del Papa.

