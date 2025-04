Carl Brave nuovo album Amarcord con sguardo al passato per trovare ispirazione

Carl Brave torna sulla scena con 'Notti Brave Amarcord' (Warner Music Italy), il suo nuovo album, in uscita venerdì 25 aprile a sette anni dal suo esordio. "Un disco che guarda indietro solo per fare un salto in avanti, e che chiede a chi ascolta di fare lo stesso: fermarsi, ricordare, capire. E poi magari ripartire. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre". Così Carl Brave presenta la sua ultima fatica. "È un disco in cui guardo a ritroso ricordi, immagini, emozioni, dettagli che si fanno narrazione all'interno dei testi. Suoni e trombe in reverse, abbiamo cercato di fare un disco molto autobiografico, con tutte cose che mi sono accadute veramente. Impari a capire come sei diventato e perché sei diventato così.

