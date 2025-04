Carl Brave e Sarah Toscano in radio con il singolo Perfect

Carl Brave e Sarah Toscano in radio con il singolo Perfect, fuori insieme al nuovo album del cantautore romano Notti Brave AmarcordCarl Brave torna sulla scena con Notti Brave Amarcord (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque domani venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.In questi due anni, Carl Brave non è stato fermo. Ha scritto, ha viaggiato, ha ascoltato. Soprattutto, ha sperimentato. Notti Brave Amarcord è il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo. .com - Carl Brave e Sarah Toscano in radio con il singolo Perfect Leggi su .com incon il, fuori insieme al nuovo album del cantautore romano NottiAmarcordtorna sulla scena con NottiAmarcord (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque domani venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.In questi due anni,non è stato fermo. Ha scritto, ha viaggiato, ha ascoltato. Soprattutto, ha sperimentato. NottiAmarcord è il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo.

