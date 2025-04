Cardinale Zuppi visita lampo in curia a Bologna Sono in apnea peggio di Maiorca

Bologna, 24 aprile 2025 – visita lampo a Bologna per Matteo Zuppi. Il Cardinale di Bologna e presidente della Cei, tra i ‘papabili’ del dopo Francesco, è arrivato stamattina in curia (video), via Altabella, per una riunione con i sacerdoti della città, già programmata da tempo, presente anche il vicario generale della diocesi monsignor Stefano Ottani. Tra gli impegni della curia, in questi giorni, è definire i dettagli della discesa in città della Madonna di San Luca. MESSA DI Zuppi PER IL PAPA L’arcivescovo - che ieri ha reso omaggio a Papa Francesco e celebrato la messa in suffragio del Pontefice a San Pietro ricordando gli insegnamenti di Bergoglio “che ci ha indicato la strada” - non ha ha voluto parlare del futuro. “Non ne voglio parlare, Sono in apnea. Sono peggio di Maiorca”, il campione mondiale di apnea, ha detto con una battuta, salutando i parroci arrivati per il summit. Ilrestodelcarlino.it - Cardinale Zuppi, visita lampo in curia a Bologna: “Sono in apnea, peggio di Maiorca” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 24 aprile 2025 –per Matteo. Ildie presidente della Cei, tra i ‘papabili’ del dopo Francesco, è arrivato stamattina in(video), via Altabella, per una riunione con i sacerdoti della città, già programmata da tempo, presente anche il vicario generale della diocesi monsignor Stefano Ottani. Tra gli impegni della, in questi giorni, è definire i dettagli della discesa in città della Madonna di San Luca. MESSA DIPER IL PAPA L’arcivescovo - che ieri ha reso omaggio a Papa Francesco e celebrato la messa in suffragio del Pontefice a San Pietro ricordando gli insegnamenti di Bergoglio “che ci ha indicato la strada” - non ha ha voluto parlare del futuro. “Non ne voglio parlare,indi”, il campione mondiale di, ha detto con una battuta, salutando i parroci arrivati per il summit.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Cardinale Zuppi, visita lampo in curia a Bologna: “Sono in apnea, peggio di Maiorca”; Francesco dopo il nuovo Concistoro, tra cardinali papabili (e conclavi solo cinematografici); Diplomazia pontificia, Yermak da Papa Francesco la questione della libertà religiosa; Visita lampo in ospedale. Come sta il Papa; Umanità e concretezza.

Riporta ilsussidiario.net: Omelia cardinale Zuppi, Santa Messa in suffragio di Papa Francesco/ “Donato semplicità e libertà alla Chiesa” - Cardinale Matteo Maria Zuppi, omelia Santa Messa in suffragio di Papa Francesco: doni per la Chiesa e sguardo agli ultimi. Cosa ha detto il n.1 CEI ...

Si legge su reteabruzzo.com: ZUPPI TRA I PAPABILI AL SOGLIO DI PIETRO, SULMONA RICORDA LA SUA VISITA - Solo pochi mesi fa, nel novembre scorso, il cardinale Matteo Maria Zuppi fu protagonista al Teatro Maria Caniglia ... Il suo legame con l’Abruzzo, e con Sulmona in particolare, ha radici profonde. La ...

Da msn.com: Il cardinale Zuppi in visita pastorale fino a domenica - Da oggi a domenica l’arcivescovo Matteo Zuppi (nella foto) sarà in visita pastorale alla Zona di Molinella dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori ...