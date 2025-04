Capri tra le destinazioni preferite dei ponti d’aprile ma chiede lo status di zona disagiata

Capri chiede di essere riconosciuta come zona disagiata. Uno si chiede, ma come l’isola frequentata dai Paperoni di mezzo mondo che arrivano con i loro megayacht mentre i distruturisti avanzano lasciando nelle casse comunali un bastimento carico di tasse di soggiorno!. Ecco il punto cruciale Capri deve difendersi dalle ondate barbariche, consumano le merende a sacco e le lasciano sull’isola. Da qui é partito l’iter burocratico per lo status “zona disagiata” che si traduce in criticità per trasporti pubblici, raccolta dell’immondizia e servizi sanitari, in primis. Capri non lascia sole le consorelle Ischia e Procida anche loro si sentono zone disagiate e tendono il piattino.Sperando che Capri non si trasformi in una maxi casa vacanza come l’anno scorso, Paolo Falco, sindaco e medico chirurgo, quest’anno applica la sua arte del bisturi agli sbarchi selvaggi dei mostruosi traghettoni. Ilfattoquotidiano.it - Capri tra le destinazioni preferite dei ponti d’aprile, ma chiede lo status di “zona disagiata” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Certo fa sorridere chedi essere riconosciuta come. Uno si, ma come l’isola frequentata dai Paperoni di mezzo mondo che arrivano con i loro megayacht mentre i distruturisti avanzano lasciando nelle casse comunali un bastimento carico di tasse di soggiorno!. Ecco il punto crucialedeve difendersi dalle ondate barbariche, consumano le merende a sacco e le lasciano sull’isola. Da qui é partito l’iter burocratico per lo” che si traduce in criticità per trasporti pubblici, raccolta dell’immondizia e servizi sanitari, in primis.non lascia sole le consorelle Ischia e Procida anche loro si sentono zone disagiate e tendono il piattino.Sperando chenon si trasformi in una maxi casa vacanza come l’anno scorso, Paolo Falco, sindaco e medico chirurgo, quest’anno applica la sua arte del bisturi agli sbarchi selvaggi dei mostruosi traghettoni.

