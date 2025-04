Capirossi ora racconta tutto 8220Rossi e Biaggi si presero a pugni sulla scaletta che portava al podio8221

Capirossi racconta cosa accadde al termine del GP di Catalogna tra Valentino Rossi e Max Biaggi: "Si presero a pugni sulla scaletta che portava al podio". Leggi su Fanpage.it A distanza di 24 anni, Loriscosa accadde al termine del GP di Catalogna tra Valentino Rossi e Max: "Sicheal podio".

