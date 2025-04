Cityrumors.it - Capi di Stato e delegazioni, ecco chi ha confermato la presenza ai funerali del Papa

Leggi su Cityrumors.it

Sabato alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro decine di leader politici edidaranno l’ultimo omaggio a Papa Francesco Sabato 26 aprile, alle ore 10, ci sarà l’ultimo saluto al Pontefice. I funerali, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche, si terranno sul sagrato della basilica di San Pietro e la liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Ancor prima che la data venisse ufficializzata, tanti leader internazionali avevano annunciato la loroa Roma per rendere omaggio a Papa Francesco nel giorno delle esequie, oltre a decine di migliaia di fedeli e pellegrini provenienti da tutto il mondo.dichi halaai– Cityrumors.it – Ansa fotoLa Città Eterna tornerà così al centro della scena mondiale, in un clima che unisce raccoglimento spirituale e diplomazia, ma ci sarà un dispiegamento di forze dell’ordine come accaduto poche volte negli ultimi anni.