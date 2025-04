Capello controcorrente Inter Milan Molti parleranno di stanchezza io credo sia più una questione mentale Le prossime partite ci diranno una cosa

Milan e Roma, Fabio Capello, ha commentato così il successo dei rossoneri contro l’Inter in Coppa ItaliaIntervenuto sulle colonne dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fornito la propria analisi su Inter Milan di ieri sera.SU Inter Milan – «L’Inter, come le è capitato anche altre volte, è un po’ sparita. Molti parleranno di stanchezza per i nerazzurri: io credo sia più una questione mentale che fisica. E non vorrei che nello spogliatoio dei campioni d’Italia si sia perso un po’ di contatto con la realtà dopo aver superato il Bayern Monaco in Champions. Intendiamoci, l’Inter ha fatto un’impresa, ma forse abbiamo tutti un po’ esagerato nel dipingere le due sfide con i tedeschi, in cui anche gli episodi (e le assenze di Kompany.) hanno avuto il loro peso. Internews24.com - Capello controcorrente: «Inter Milan? Molti parleranno di stanchezza, io credo sia più una questione mentale! Le prossime partite ci diranno una cosa» Leggi su Internews24.com L’ex allenatore di Juve,e Roma, Fabio, ha commentato così il successo dei rossoneri contro l’in Coppa Italiavenuto sulle colonne dalla Gazzetta dello Sport, Fabioha fornito la propria analisi sudi ieri sera.SU– «L’, come le è capitato anche altre volte, è un po’ sparita.diper i nerazzurri: iosia più unache fisica. E non vorrei che nello spogliatoio dei campioni d’Italia si sia perso un po’ di contatto con la realtà dopo aver superato il Bayern Monaco in Champions. Intendiamoci, l’ha fatto un’impresa, ma forse abbiamo tutti un po’ esagerato nel dipingere le due sfide con i tedeschi, in cui anche gli episodi (e le assenze di Kompany.) hanno avuto il loro peso.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: Capello: «Thiago Motta viene giustamente criticato»; Veronica Gentili, capelli al vento e mini-top: lo scatto scatena i telespettatori | .it; «Festino hard, Ronaldo è padrone della sua immagine»; Ancelotti meglio di Capello (ma il migliore è un altro): i 5 allenatori rossoneri con la % di successi più alta; Gli Immortali di Sacchi vs gli Invincibili di Capello: chi vincerebbe?.

Scrive informazione.it: Capello: "C’è tanto divario fra Inter e Milan. Però è solo teoria" - (Sport Mediaset) Verso il derby, Capello: "Coppa più importante per il Milan. Ieri Inter tonica, poi ha fatto come la Germania. E Inzaghi ha rischiato con i cambi" Capello avvisa l’Inter per il ...

Come scrive msn.com: Capello: "Inter come la Germania con l'Italia. Milan scandaloso, tre domande a Conceicao" - Fabio Capello dice la sua in vista del derby Milan-Inter in semifinale di Coppa Italia. L'ex allenatore rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sulla carta viene ...

Riporta informazione.it: Capello punge Milan e Juventus: “Mancano società forti. L’Inter? Può sognare, ma il Triplete è difficile” - (Inter-News) Capello ha parlato dei momenti di Juve e Milan: «I dirigenti non hanno idee chiare, manca unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…» Fabio Capello è intervenuto sul palco de ...