Canzone ascolana, spostato il festival

E’ stato rinviato a sabato 3 maggio il ‘della’ inizialmente previsto per sabato 26 aprile. A seguito delle disposizioni del Consiglio dei Ministri in merito al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco e l’invito a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale, proprio sabato 26, è stato deciso di spostare ildellaal sabato successivo alle ore 21 sempre al Teatro Ventidio Basso. Confermati i cantanti in gara e gli ospiti della serata. I brani e i cantanti saranno: "Se cammine piane piane" - Interprete: Luigi Coccia; "Rumba la Vita"- Interprete: Peto’; "I’ sò Asculà"- Interprete: Gianluca Agostinelli; "Da sù nu Drone"-Interprete: Cristina Paolini e Coro dell’Angolo della voce; "Siende chemmà" Interpreti il gruppo Tre chemmare e nu chempare; "Rosa Sbecciata"- Interprete: Pino Scarpellini; "Mo se ne va" - Interpreti il gruppo ‘Mo se ne va’; "Ascule, pe’ me!"- Interprete: Lycia Gissi; "Na Carezza" - Interprete: Emanuela Coccia; "Vinte vòdde Festivàl"- Interprete: Maria Chiara Sabbatini; "Lu Mercatine"- Interprete: Sergio Giuliani con Marco Pietrzela, Fabrizia Latini, Giuliano Cipollini e Sante Quaglia.