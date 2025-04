Canzi verso Fiorentina Juventus Women Fatto qualcosa di grande rotazioni con la Fiorentina Brava Lehmann perché…

Ai canali ufficiali bianconeri, Massimiliano Canzi ha parlato alla vigilia di Fiorentina Juventus Women di Serie A femminile. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.GIORNI POST SCUDETTO – «La felicità è tanta così come la consapevolezza di aver Fatto qualcosa di molto importante, con un percorso tortuoso e complicato. Se si dice che abbiamo vinto il campionato con tre giornate di anticipo si potrebbe pensare di aver trionfato facilmente, ma in realtà così non è mai stato. Siamo stati primi in classifica dalla prima giornata e lo saremo fino all'ultima, nel mezzo però abbiamo avuto qualche momento di difficoltà che siamo riusciti a gestire bene, rimanendo con la barra dritta e con i piedi per terra nei momenti in cui le cose andavano molto bene.

