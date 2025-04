Cantieri e Brt gravi disagi alle imprese Lungo la 525 fatturati in calo fino al 40

Ecodibergamo.it - «Cantieri e-Brt, gravi disagi alle imprese». Lungo la 525 fatturati in calo fino al 40% Leggi su Ecodibergamo.it IL CASO. Confcommercio e Confesercenti: «Ripristinare la viabilità e adottare misure di sostegno». Atb: «Dialogo aperto con il territorio, siamo impegnati per rispettare la conclusione dei lavori entro giugno 2026».

