Camusso a Fanpage Il governo strumentalizza il lutto di Bergoglio il 25 Aprile va festeggiato

Fanpage.it la senatrice Pd e segretaria della Cgil, commentando l'invito del governo a limitare i festeggiamenti per il 25 Aprile e a rispettare il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Leggi su Fanpage.it "Non credo che cantare Bella ciao non sia sobrio. Le celebrazioni si svolgeranno come sempre", dice a.it la senatrice Pd e segretaria della Cgil, commentando l'invito dela limitare i festeggiamenti per il 25e a rispettare ilnazionale per la morte di Papa Francesco.

