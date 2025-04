Campi Flegrei – Sciame in atto osservazioni del Prof Luongo

Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Si sono prodotti circa 10 terremoti con magnitudo Md ? 0.0 e una magnitudo massima Md = 2.0 ± 0.3. L'evento più forte, di magnitudo 2.0 si è prodotto alle 06,21 a Mare nella zona di Bagnoli-Dazio ad una Profondità. Campi Flegrei – Sciame in atto, osservazioni del Prof. Luongo

Campi flegrei, Caso: “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti”

Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini” “Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di ...

Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini” “Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di ... Campi Flegrei, il sisma non da tregua alla popolazione

Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a persone Trema ancora ancora la terra nei campi flegrei.

Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a persone Trema ancora ancora la terra nei campi flegrei. Campi Flegrei: terremoto, insulti razzisti sui social, Geolier denuncia “battutacce”

“Vesuvio erutta” e “abbiamo un sogno nel cuore”, slogan che richiamano cori da stadio cantati in chiave anti Napoli, sono stati riproposti nei commenti ai post sui social network e agli articoli dei quotidiani sul terremoto di magnitudo 4.

