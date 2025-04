Campi Flegrei Caso M5S Governo ignora tutti e si sveglia solo dopo le scosse

Campi Flegrei. Caso: “Il Governo continua ad ignorare il territorio, i comitati, i cittadini dimostrando un menefreghismo inaccettabile”“Il Governo continua ad ignorare il territorio, i comitati, le associazioni, i cittadini dimostrando un menefreghismo francamente inaccettabile su una questione così delicata come il bradisismo”. Così ha esordito in una nota inviata ai media il deputato M5S Antonio Caso.“Noi, in sinergia con il territorio, stiamo portando avanti ogni iniziativa utile per inserire, attraverso atti e proposte concrete, misure che possano migliorare l’azione di Governo che, purtroppo, continua a dimostrarsi insufficiente”. Ha sottolineato il deputato flegreo“Proprio ieri, in un ordine del giorno al decreto PA, abbiamo avanzato ulteriori proposte chiedendo un incremento dell’organico dei Vigili del Fuoco che stanno svolgendo un lavoro straordinario ma che, nei fatti, non riescono a fronteggiare l’altissimo numero di richieste di intervento che arrivano dopo ogni scossa. Leggi su Puntomagazine.it : “Ilcontinua adre il territorio, i comitati, i cittadini dimostrando un menefreghismo inaccettabile”“Ilcontinua adre il territorio, i comitati, le associazioni, i cittadini dimostrando un menefreghismo francamente inaccettabile su una questione così delicata come il bradisismo”. Così ha esordito in una nota inviata ai media il deputato M5S Antonio.“Noi, in sinergia con il territorio, stiamo portando avanti ogni iniziativa utile per inserire, attraverso atti e proposte concrete, misure che possano migliorare l’azione diche, purtroppo, continua a dimostrarsi insufficiente”. Ha sottolineato il deputato flegreo“Proprio ieri, in un ordine del giorno al decreto PA, abbiamo avanzato ulteriori proposte chiedendo un incremento dell’organico dei Vigili del Fuoco che stanno svolgendo un lavoro straordinario ma che, nei fatti, non riescono a fronteggiare l’altissimo numero di richieste di intervento che arrivanoogni scossa.

