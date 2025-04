Camila Giorgi missione compiuta il sogno è realtà

Camila Giorgi è riuscita, ancora una volta, a sorprendere i suoi follower con una mossa del tutto inaspettata: con il passato ha chiuso per davvero.L'indiscrezione era stata lanciata già diverse settimane fa dal giornalista, sempre sul pezzo, Gabriele Parpiglia. È stato il primo in assoluto a sganciare la bomba e a far sapere al suo pubblico social che sull'Isola dei famosi, quest'anno, sarebbe sbarcata un'atleta molto famosa.Camila Giorgi, missione compiuta: il sogno è realtà (Instagram) – Ilveggente.itQuell'atleta risponde al nome di Camila Giorgi, l'ex tennista di origini marchigiane che ha lasciato il circuito all'incirca un anno fa. Da quel momento in poi, parole sue, non ha più impugnato una racchetta: ha iniziato a dedicarsi a tutt'altro, alle sue passioni in primis, e ad essere molto più presente sui social di quanto non fosse un tempo.

A distanza di un anno dal suo ritiro dal mondo del tennis, è pronta per una nuova avventura. Vi possiamo confermare che Camila Giorgi è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, in partenza a maggio su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili. La sua è l’immancabile ‘quota sport’ in ogni reality che si rispetti. Chi è Camila Giorgi Ex tennista, Camila Giorgi è nata il 30 ... 🔗davidemaggio.it

L’ex sportiva vive ora in Argentina L’ex tennista italiana, Camila Giorgi che tanto ha fatto discutere, per vicende extrasportive, ora vive in Argentina. La marchigiana, che a sorpresa si è ritirata a maggio 2024, lasciando adito a polemiche e rumors su una presunta evasione fiscale, ha detto ufficalmente addio al Bel Paese. In un’intervista a La Nacion ha detto: “Sono già venuta tanti anni fa e ... 🔗361magazine.com

Matteo Berrettini, la notizia è già ufficiale: il tennista romano voleva fortemente partecipare a questo insolito reality show spagnolo. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto sapere, nei giorni scorsi, che l’ex tennista Camila Giorgi potrebbe essere uno dei membri del cast dell’edizione 2025 dell’Isola dei famosi. Un’indiscrezione che ci pare verosimile, avendo lei abbondantemente ... 🔗ilveggente.it

