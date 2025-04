361magazine.com - Camila Giorgi all’Isola dei Famosi? Chi è l’ex tennista azzurra

Si è ritirata da un annoDa un annoha appeso la racchetta al chiodo e detto addio al tennis. Ora, stando alle ultime indiscrezioni la sportiva sarebbe nel cast della nuova edizione dell’Isola dei, in partenza il 7 maggio sui canali Mediaset, dall’Honduras.Dia lungo si è parlato anche per vicende extra tennistiche, relative ai presunti falsi vaccini per il Covid e per i guai con il fisco. Attualmente, proprio per allontanarsi dalle luci della ribalta,si è così trasferita in Argentina, terra di origine del padre.L’per anni ha tenuto in piedi il movimento, vincendo un Master 1000 e arrivano alla posizione numero 26 del ranking WTA. Da sempre, però, la marchigiana non ha mai nascosto di avere tanti altri interessi oltre il mondo della racchetta.