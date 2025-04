Ilrestodelcarlino.it - Cambio al vertice in polizia locale. Il comando ora passa a Visciglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

della guardia aldella sede dia San Martino in Rio. Il commissario Rita Valentini ha infatti lasciato il ruolo diin paese per iniziare un nuovo percorso professionale a Reggio, nel territorio della città capoluogo. Al suo posto, al coordinamento del presidio disammartinese, è stato destinato l’ispettore Alessandro. Entrambi i dirigenti disono stati ricevuti in municipio dal sindaco Paolo Fuccio, che ha ringraziato il commissario Rita Valentini per il lavoro compiuto in paese e sul territorio, salutando l’ingresso del neo comandante, al quale ha augurato un buon lavoro. Laa San Martino in Rio rientra nel corpo unico dell’Unione Pianura Reggiana, che coinvolge i sei Comuni che compongono il distretto di Correggio, con gli agenti coordinati dal comandante Tiziano Toni.