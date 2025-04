Cambio ai vertici di Stellantis Financial Services Italia Alciati nuovo General Manager

Stellantis Financial Services Italia, Captive finanziaria di tutti i marchi del Gruppo Stellantis, ha annunciato la nomina a partire dal 23 aprile 2025 del nuovo Top Management. Pier Marco Alciati assume il ruolo di General Manager di Stellantis Financial Services Italia; mentre Giulio Viale ricopre la carica di Deputy General Manager.“Il Cambio al vertice avviene in continuità e nel rispetto della Governance della Cooperation tra Stellantis Financial Services Europe S.A. e Santander Consumer Finance S.A. che, con cadenza regolare, prevede un’alternanza tra le due figure apicali – si legge nella nota -. Tale riorganizzazione aziendale si affianca alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2025, e del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2025/2027?. Unlimitednews.it - Cambio ai vertici di Stellantis Financial Services Italia, Alciati nuovo General Manager Leggi su Unlimitednews.it TORINO (ITALPRESS) –, Captive finanziaria di tutti i marchi del Gruppo, ha annunciato la nomina a partire dal 23 aprile 2025 delTop Management. Pier Marcoassume il ruolo didi; mentre Giulio Viale ricopre la carica di Deputy.“Ilal vertice avviene in continuità e nel rispetto della Governance della Cooperation traEurope S.A. e Santander Consumer Finance S.A. che, con cadenza regolare, prevede un’alternanza tra le due figure apicali – si legge nella nota -. Tale riorganizzazione aziendale si affianca alla nomina delConsiglio di Amministrazione per l’esercizio 2025, e delCollegio Sindacale per gli esercizi 2025/2027?.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Stellantis Financial Services Italia, cambio ai vertici: Pier Marco Alciati nominato Direttore Generale. Giulio Viale diventa Vice Direttore Generale; Stellantis Financial Services Italia, Alciati direttore generale; Crisi Stellantis, Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management; Cambio ai vertici di Stellantis, avviato processo per successore di Tavares; FIAT sconta i modelli della gamma.

Scrive msn.com: Cambio ai vertici di Stellantis Financial Services Italia, Alciati nuovo General Manager - Cambio ai vertici di Stellantis Financial Services Italia, Alciati nuovo General Manager. Tutte le nuove nomine ...

Come scrive ansa.it: Stellantis Financial Services Italia, Alciati direttore generale - Pier Marco Alciati è stato nominato direttore generale e Giulio Viale vice direttore generale di Stellantis Financial Services Italia. (ANSA) ...

Riporta industriaitaliana.it: Cambio ai vertici di Stellantis Italia: Francesco Pastore è il nuovo managing director dei Brand Premium - Francesco Pastore, 49 anni, è il nuovo managing director dei Brand Premium di Stellantis Italia. Con una vasta esperienza nel settore e una comprovata capacità di leadership, Francesco Pastore guiderà ...