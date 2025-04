Cambiare lavoro spesso come strategia di carriera

lavoro all’altro". Indica la tendenza a Cambiare lavoro con relativa frequenza. E, dunque, i job-hopper sono lavoratori che cambiano spesso posizione, portano con sé una vasta gamma di competenze, esperienze diversificate e una rete di contatti costruita attraverso collaborazioni in diversi settori. La loro predisposizione al rischio e alle nuove sfide mette in evidenza flessibilità, resilienza e capacità di adattamento. A mettere a fuoco questo fenomeno è un nuovo studio pubblicato da LiveCareer Italia che esplora il nodo della Stabilità vs Job Hopping, sulla scorta dell’analisi di oltre un milione di CV. Dalla ricerca emerge che se in passato la stabilità lavorativa era considerata un valore imprescindibile, oggi il job hopping si sta affermando come una strategia per ottenere crescita professionale e benessere. Quotidiano.net - Cambiare lavoro spesso come strategia di carriera Leggi su Quotidiano.net Roma, 24 aprile 2025 – Si chiama job hopping, letteralmente "saltare da unall’altro". Indica la tendenza acon relativa frequenza. E, dunque, i job-hopper sono lavoratori che cambianoposizione, portano con sé una vasta gamma di competenze, esperienze diversificate e una rete di contatti costruita attraverso collaborazioni in diversi settori. La loro predisposizione al rischio e alle nuove sfide mette in evidenza flessibilità, resilienza e capacità di adattamento. A mettere a fuoco questo fenomeno è un nuovo studio pubblicato da LiveCareer Italia che esplora il nodo della Stabilità vs Job Hopping, sulla scorta dell’analisi di oltre un milione di CV. Dalla ricerca emerge che se in passato la stabilità lavorativa era considerata un valore imprescindibile, oggi il job hopping si sta affermandounaper ottenere crescita professionale e benessere.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Cambiare lavoro spesso come strategia di carriera; Il Tito Minniti porta d’ingresso per l’Europa, come può cambiare Reggio ad un anno dal primo volo low cost; Alla ricerca di un nuovo lavoro: come ricominciare da zero, dal punto di vista pratico; John Schneider dei Seahawks svela i segreti del draft e i 30 migliori prospetti che potrebbero cambiare il futuro della squadra.; Il metodo Gen Z di cambiare spesso lavoro non funziona più.

Secondo quotidiano.net: Cambiare lavoro spesso come strategia di carriera - Roma, 24 aprile 2025 – Si chiama job hopping, letteralmente "saltare da un lavoro all’altro". Indica la tendenza a cambiare lavoro con relativa frequenza. E, dunque, i job-hopper sono lavoratori che c ...

Segnala msn.com: Stress, burnout e problemi di salute. Due su tre valutano di cambiare lavoro - Da un report realizzato dall’Università LUMSA su incarico dell’ANQUAP i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle scuole italiane lavorano a ritmi insostenibili, con gravi ripercuss ...

Lo riporta grazia.it: Rispondete (sinceramente) a queste 15 domande per capire se dovete cambiare lavoro - Come capire se è il momento di cambiare lavoro? Queste 15 domande aiutano a fare chiarezza e guardare al futuro con più consapevolezza ...