Callegari La rosa dell’Inter ha due limiti chiari Sono difetti oscurati da…

«Laha dueda.» Le parole del noto telecronista Massimo, giornalista di Sport Mediaset e voce della telecronaca di Inter-Milan andata in scena ieri, ha dedicato il suo approfondimento del giorno dopo su Calciomercato.com proprio alla squadra nerazzurra.LE PAROLE- «Nessun club ha due squadre, nemmeno City e Real Madrid. E tutte hanno calciatori insostituibili. Guardiola ha impiegato mesi a riallestire una struttura solida dopo il ko di Rodri, Ancelotti sta ancora cercando il nuovo Kroos e rimpiange ogni giorno il sottovalutato Carvajal. Al di là di una fisiologica imperfezione, però, laha due: l'assenza di uno/due dribblatori e di un altro attaccante che garantisca la profondità, non proprio come sa fare Thuram (quasi unico nel suo genere) ma almeno avvicinandone le caratteristiche.

Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è così pronunciato a Sport Mediaset sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. 🔗inter-news.it

di RedazioneIl noto giornalista Sandro Sabatini si è espresso così riguardo al pareggio tra la Lazio e il Napoli e le lamentele di Conte Intervenuto sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato così il pareggio di ieri tra la Lazio e il Napoli, soffermandosi poi sulle lamentele di Antonio Conte relative alla rosa dei partenopei. Il noto giornalista fa anche il paragone con l’Atalanta e con l’Inter. 🔗internews24.com

A Rotterdam Bastoni si è confermato come uno dei giocatori più forti al mondo. Un giocatore favoloso e polifunzionale. L’Inter e la Nazionale non possono che godere. TOP MONDIALE – Alessandro Bastoni, 26 anni il prossimo mese, si sta consacrando in questa stagione come uno dei più forti nel suo ruolo in circolazione. Un giocatore di caratura internazionale, che nella rosa dell’Inter è un plus di eccellenza. 🔗inter-news.it

