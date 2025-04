Calendario ATP Madrid 2025 oggi orari 24 aprile ordine degli incontri tv streaming

oggi, giovedì 24 aprile, terza giornata di incontri del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, assisteremo a un day-2 molto interessante in cui ci sarà tanta Italia ad essere coinvolta, a caccia del secondo turno. Dopo il bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta di ieri, altri cinque azzurri saranno chiamati in causa.Sul campo Arantxa Sanchez, Lorenzo Sonego e Lucia Bronzetti avranno due sfida molto complicate. Il piemontese giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic, mentre la romagnola la sfida di secondo turno contro la n.5 WTA, Madison Keys. Inutile dire che soprattutto per quest'ultima quanto la sfida sia complicata.Matteo Arnaldi, invece, giocherà sul campo 6 contro il croato Borna Coric e si augura di ritrovare la retta via dopo una parte di stagione altamente negativa.

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato.

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato.

(Adnkronos) – Oggi, martedì 22 aprile, comincia il Masters 1000 di Madrid, che si chiuderà con la finale in programma domenica 4 maggio.

(Adnkronos) – Oggi, martedì 22 aprile, comincia il Masters 1000 di Madrid, che si chiuderà con la finale in programma domenica 4 maggio.

Dal 2002 al 2008 sul veloce indoor, dal 2009 sul rosso e ad aprile-maggio: questo il destino del Masters 1000 di Madrid, che da quando è passato a giocarsi alla Caja Magica ha vissuto di tutto.

