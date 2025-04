Calciomercato Napoli Giuntoli ha la sua vendetta colpo Juve da 40 milioni

Giuntoli è già al lavoro per strappare un grande obiettivo al Napoli: sul piatto ben 40 milioni di euro.La sconfitta in casa del Parma è l'esempio lampante di una stagione decisamente disastrosa in casa Juve. Nonostante una grande campagna acquisti da parte del ds Giuntoli in estate la Juventus non ha affatto convinto. Qualificarsi in Champions League è ancora possibile, ma i bianconeri potrebbero non riuscire nell'impresa e addirittura rischiare un'altra stagione senza competizioni europee.Nel frattempo Giuntoli ha già iniziato a muoversi sul mercato: l'obiettivo è individuare il prima possibile dei profili che possano rendere nuovamente grande la Juventus. Tra i tanti giocatori attenzionati, il ds bianconero ha messo nel mirino un centrocampista che piace molto al Napoli.Prima offerta della Juventus per SudakovGiuntoli lancia la sfida al Napoli: contatti già in corso con gli agenti di Sudakov, l'obiettivo è trovare l'accordo il prima possibile e bruciare la concorrenza.

