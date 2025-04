Calciomercato Milan Morata verso il ritorno in estate e il motivo è semplice

Morata dovrebbe rientrare al Milan dal Galatasaray in estate: dal Portogallo arriva l'indiscrezione. Ecco il motivo Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Morata verso il ritorno in estate: e il motivo è semplice Leggi su Pianetamilan.it Alvarodovrebbe rientrare aldal Galatasaray in: dal Portogallo arriva l'indiscrezione. Ecco il

Su altri siti se ne discute

2025-02-04 18:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quanto ha guadagnato il Milan dalla cessione di Morata al Galatasaray|Calciomercato | Calciomercato.com Home ... 🔗justcalcio.com

Il calciomercato del Milan negli ultimi anni ha attinto molto dalla Juventus, Bonucci Higuain Morata sono solo alcuni dei flop rossoneri… Il Milan di Sergio Conceiçao lavora a Milanello per farsi trovare pronto alla sfida contro la Roma in Coppa Italia, la gara secca di San Siro ci dirà chi approderà in semifinale. Il Diavolo, visto il campionato altalenante, ripone molte aspettative per la coppa nazionale. Dopo la Supercoppa Italiana di Ryad anche la Coppa Italia va affrontata col massimo ... 🔗dailymilan.it

Le parole di Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, sulla stagione e le mosse del club rossonero. Tutti i dettagli in merito Mauro Tassotti ha giocato per una vita nel Milan. Oggi commenta su La Gazzetta dello Sport il nuovo corso rossonero alla luce degli interventi pesanti effettuati nel mercato di riparazione. L’ATTACCO – «I […] 🔗calcionews24.com

Milan, Morata verso il Galatasaray. Per Gimenez si attende ok del Feyenoord; Calciomercato Milan: trattativa avanzata per la cessione di Morata; Calciomercato Milan, Blitz per Gimenez! Morata verso l’addio | LIVE News. Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, dalla Turchia assicurano: Morata... - Calciomercato Milan, Alvaro Morata vuole rimanere al Galatasaray nella prossima stagione: messaggio chiaro al club rossonero Importante aggiornamento fornito da TMW sul calciomercato Milan e in partic ... 🔗milannews24.com

Morata sul mercato! Al Galatasaray non è scattata la scintilla, Alvaro via a fine stagione - C'è aria di addio fra l'attaccante spagnolo e i Leoni di Istanbul. Gli infortuni e il rendimento in campo non lo hanno aiutato a guadagnarsi la fiducia del tecnico ... 🔗tuttosport.com

Mercato Milan, clamoroso retroscena Morata: è successo col Galatasaray, la ricostruzione - Intervistato da turkiyegazetesi.com.tr, George Gardi, agente ed intermediario, ha svelato questo retroscena sull’addio di Morata nel calciomercato Milan di gennaio: PAROLE – «No, non si tratta di ... 🔗milannews24.com