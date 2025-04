Calciomercato Milan il Real Madrid pensa al ritorno di Jimenez i dettagli

Real Madrid tiene d'occhio Alex Jimenez, esterno del Milan, e pensa a un possibile ritorno Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Real Madrid pensa al ritorno di Jimenez: i dettagli Leggi su Pianetamilan.it Secondo quanto riportato da Marca, iltiene d'occhio Alex, esterno del, ea un possibile

