Calciomercato Juventus nuova voce sull’attaccante Offerta più alta da parte dei bianconeri Cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus: arriva l'indiscrezione sull'attaccante! «Offerta più alta da parte dei bianconeri». Cosa accade

Novità importanti per il futuro di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che in questa stagione sta vestendo la maglia del Galatasaray in prestito.

Come riferito dal portale Sports Digitale tra tutte le offerte che il club di Aurelio De Laurentiis ha ricevuto in queste ore quella del Calciomercato Juventus sarebbe la più alta. Da capire se potrà esserci a questo punto una prima apertura a questo trasferimento dagli azzurri.

