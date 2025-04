Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si avvicina una cessione: quanto potrebbe guadagnare il club bianconero. Cifre e dettagli

, siuna: svelata la cifra cheincassare ilCome riportato da Nicolò Schira, è in programma un incontro ad inizio maggio tra l’agente Alessandro Lucci e la dirigenza del Fenerbahce. Sul tavolo il futuro di Edin Dzeko e Filip Kostic, in prestito alturco dallantus.Si va verso la permanenza del serbo in Turchia: l’esterno piace a José Mourinho, che è il principale sponsor per l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Eintracht. Laincassare una cifra sui 3/4 milioni in estate. .com