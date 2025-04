Calciomercato Juve caccia al terzino destro i bianconeri guardano in Premier League c’è un nome che stuzzica la dirigenza

Calciomercato Juve, caccia al terzino destro: i bianconeri guardano in Premier League, c’è un nome che stuzzica la dirigenza in vista dell’estateDirettamente dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato Juve, che in estate andrà quasi sicuramente a caccia di un nuovo terzino destro.Secondo quanto riportato dal portale TBR Football i bianconeri sarebbero sulle tracce di Pedro Porro, classe 1999 di proprietà del Tottenham e della nazionale spagnola. Su di lui anche Manchester City e Bayern Monaco tra le altre. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, caccia al terzino destro: i bianconeri guardano in Premier League, c’è un nome che stuzzica la dirigenza Leggi su Juventusnews24.com al: iin, c’è unchelain vista dell’estateDirettamente dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il, che in estate andrà quasi sicuramente adi un nuovo.Secondo quanto riportato dal portale TBR Football isarebbero sulle tracce di Pedro Porro, classe 1999 di proprietà del Tottenham e della nazionale spagnola. Su di lui anche Manchester City e Bayern Monaco tra le altre. .com

