Calciomercato Inter LIVE Taremi e Asllani verso l’addio L’annuncio di Di Marzio per l’estate

Calciomercato Inter LIVE: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi

Il Calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Taremi Inter, la pazienza è finita! In estate sarò addio ma ad una condizione

Taremi dirà addio all'Inter? Ecco cosa serve.

Si legge su msn.com: Inter, Taremi e Asllani flop: a fine stagione possibile addio - Entrambi hanno fallito nella sfida con il Milan. Difficile che vengano confermati anche per la prossima stagione.

Riporta sportpaper.it: Inter, delusione Taremi e Asslani: addio a fine stagione? - Il calciomercato dell'Inter non si ferma mai, non solo per i giocatori in entrata, anche per uscite e rinnovi. Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti, come Asslani e Taremi. Inter, v ...

Secondo msn.com: Inter, Matri stronca Taremi: “È goffo nei movimenti. Aspettative alte ma non si è mai inserito” - Tutti contro Mehdi Taremi. La prestazione da dimenticare dell`attaccante iraniano nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, persa dalla sua Inter, contro il.