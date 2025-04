Calcio Femminile Ancona Women siamo pieni di iniziative e voglia di fare ma occorre chiarezza e fatti

Femminile che attende risposte e soprattutto un piano concreto dqo vertici del club doricoAncona, 24 aprile 2025 – In questi giorni cruciali per le sorti dell’SSC Ancona, in bilico tra presente e futuro prossimo, il Consiglio Direttivo si è riunito martedì pomeriggio dove la società ha potuto mettere sul tavolo tutti gli argomenti topics.In primis, impellente, la chiusura della stagione attuale. Versare quindi tutte le pendenze rimaste in sospeso incluse l’ultima mensilità ai giocatori e pensare già alla prossima stagione.Ossia come voler proseguire, con quale budget e soprattutto con chi. Con quale forze economiche e organizzative a fronte delle richieste avanzate dall’area tecnica che aspetta ancora delle risposte. Una matassa diventata ormai parecchio intrecciata che deve assolutamente essere districata. Leggi su .com Parole di Alessio Abram, fondatore nonché pilastro della societàche attende risposte e soprattutto un piano concreto dqo vertici del club dorico, 24 aprile 2025 – In questi giorni cruciali per le sorti dell’SSC, in bilico tra presente e futuro prossimo, il Consiglio Direttivo si è riunito martedì pomeriggio dove la società ha potuto mettere sul tavolo tutti gli argomenti topics.In primis, impellente, la chiusura della stagione attuale. Versare quindi tutte le pendenze rimaste in sospeso incluse l’ultima mensilità ai giocatori e pensare già alla prossima stagione.Ossia come voler proseguire, con quale budget e soprattutto con chi. Con quale forze economiche e organizzative a fronte delle richieste avanzate dall’area tecnica che aspetta ancora delle risposte. Una matassa diventata ormai parecchio intrecciata che deve assolutamente essere districata.

