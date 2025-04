Cairo Torino arbitro dello scudetto Affronteremo Napoli e Inter Elmas notevole Zapata uomo straordinario

Cairo: «Torino arbitro dello scudetto? Affronteremo Napoli e Inter. Elmas notevole, Zapata uomo straordinario»">Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è Intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul ruolo che i granata potrebbero avere nel finale di stagione e lodando sia i protagonisti del Napoli che alcuni elementi chiave della propria rosa.«Il Torino arbitro dello scudetto? Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia il Napoli che l’Inter. Due partite molto importanti per l’assegnazione dello scudetto» – ha dichiarato Cairo.Non sono mancati i complimenti agli azzurri:«Complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente e un grande allenatore».Poi un elogio anche per Elmas, tra i volti emergenti del Torino:«Noi abbiamo Elmas che è un giocatore notevole». Napolipiu.com - Cairo: «Torino arbitro dello scudetto? Affronteremo Napoli e Inter. Elmas notevole, Zapata uomo straordinario» Leggi su Napolipiu.com : «»">Il presidente del, Urbano, èvenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, soffermandosi sul ruolo che i granata potrebbero avere nel finale di stagione e lodando sia i protagonisti delche alcuni elementi chiave della propria rosa.«Ilnelle ultime cinque giornate sia ilche l’. Due partite molto importanti per l’assegnazione» – ha dichiarato.Non sono mancati i complimenti agli azzurri:«Complimenti alche ha una bella squadra, un grande presidente e un grande allenatore».Poi un elogio anche per, tra i volti emergenti del:«Noi abbiamoche è un giocatore».

