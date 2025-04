Cairo Complimenti al Napoli che ha una bella squadra un grande presidente ed un grande allenatore

Napoli è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo parlando della lotta scudetto e del NapoliIl Torino arbitro dello scudetto? «Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia il Napoli che l’Inter. Due partite molto importanti per l’assegnazione dello scudetto. Complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente ed un grande allenatore».Sul Torino«Noi abbiamo Elmas che è un giocatore notevole, se avessimo avuto il nostro capitano Zapata per tutto il campionato avremmo fatto altre grandi cose, un grande campionato ed un grande uomo. Come se all’Inter mancasse Lautaro. Peccato non aver avuto Zapata, sarebbe stato un altro campionato. Sto pensando di venire al Maradona, per me venire a Napoli è sempre una festa, i napoletani sono troppo simpatici». Ilnapolista.it - Cairo: «Complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente ed un grande allenatore» Leggi su Ilnapolista.it Oggi durante Radio Goal su Radio Kiss Kissè intervenuto ildel Torino Urbanoparlando della lotta scudetto e delIl Torino arbitro dello scudetto? «Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia ilche l’Inter. Due partite molto importanti per l’assegnazione dello scudetto.alche ha una, uned un».Sul Torino«Noi abbiamo Elmas che è un giocatore notevole, se avessimo avuto il nostro capitano Zapata per tutto il campionato avremmo fatto altre grandi cose, uncampionato ed unuomo. Come se all’Inter mancasse Lautaro. Peccato non aver avuto Zapata, sarebbe stato un altro campionato. Sto pensando di venire al Maradona, per me venire aè sempre una festa, i napoletani sono troppo simpatici».

