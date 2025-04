Inter-news.it - Cairo avvisa: «Torino chiave scudetto, prima Napoli poi Inter!»

Ilsi prepara a due appuntamenti importanti in questo finale di campionato, che potrebbero incidere inla sfida in trasferta ae poi quella casalinga contro l’. Su questo, e su altri temi come il mercato, si pronuncia il Presidente del club granata Urbano.SFIDE– Urbanovenuto in diretta su Radio Kiss Kiss pochi giornidella gara contro il, dichiara: «decisivo per lo? Nelle ultime cinque giornate affronteremo sia ilche l’. Sono due partite molto importanti per l’assegnazione dello. Sto pensando di andare allo Stadio ‘Maradona’, per me andare aè sempre una festa. Faccio i complimenti ai partenopei, che hanno una bella squadra, un grande presidente ed un grande allenatore».