Cagliari Yerry Mina ko l039esito degli esami

Cagliari perde Yerry Mina per infortunio in vista del posticipo di campionato in calendario lunedì sera a Verona contro l`Hellas. Il difensore. Leggi su Calciomercato.com Ilperdeper infortunio in vista del posticipo di campionato in calendario lunedì sera a Verona contro l`Hellas. Il difensore.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Cagliari, Yerry Mina ko: l'esito degli esami; Infortunio Yerry Mina: quando torna? Esami, condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta; Cagliari, infortunio per Mina: l'esito degli esami strumentali; Roma Cagliari, Yerry Mina è una sicurezza: un solo difetto nel suo match? Voto e giudizio -; Gazzetta - Mina cancella Retegui, Luvumbo fine a sé stesso. Le pagelle di Cagliari-Atalanta.

Segnala calcionews24.com: Cagliari, infortunio Mina: arrivano brutte notizie dalla seduta odierna! Le condizioni del difensore - Infortunio Mina, il centrale colombiano del Cagliari ha riportato una problematica muscolare nella partita di ieri: l’esito degli esami svolti Uscito dal campo al 40' della partita contro la Fiorentin ...

cagliarinews24.com scrive: Verso Verona Cagliari, possibile assenza di Mina: chi gioca al suo posto? - Verso Verona Cagliari, Yerry Mina potrebbe alzare bandiera bianca! Ecco chi si candida per giocare al posto del colombiano classe 94' I rossoblù di Davide Nicola devono lasciarsi alle spalle la sconfi ...

Risulta da cagliarinews24.com: Infortunio Mina, il difensore ce la fa per il Verona? Cosa filtra sulle sue condizioni - Infortunio Mina, dopo il problema muscolare contro la Fiorentina il difensore è in forte dubbio per lunedì Il ko interno del Cagliari contro la Fiorentina ha lasciato strascichi non solo in classifica ...