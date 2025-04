Cade per 5 metri potando un albero giardiniere 33enne finisce in coma è gravissimo Aperta un indagine

Ilgazzettino.it - Cade per 5 metri potando un albero, giardiniere 33enne finisce in coma: è gravissimo. Aperta un'indagine Leggi su Ilgazzettino.it PADOVA - Il suo destino verrà deciso oggi (24 aprile) quando i medici scioglieranno la prognosi e valuteranno se continuare le cure andate avanti per tutta la giornata di ieri o se tentare il.

Lo riporta ilgazzettino.it: Cade per 5 metri potando un albero, giardiniere 33enne finisce in coma: è gravissimo. Aperta un'indagine - PADOVA - Il suo destino verrà deciso oggi (24 aprile) quando i medici scioglieranno la prognosi e valuteranno se continuare le cure andate avanti per tutta la giornata di ieri o se tentare ...

Risulta da nordest24.it: Cade da 5 metri mentre pota una pianta: giardiniere 33enne in bilico tra la vita e la morte - PADOVA – Un giardiniere di 33 anni è rimasto gravemente ferito ieri mattina, 23 aprile, a Padova, dopo una caduta da circa 5 metri mentre stava lavorando in via Chiesanuova. L'incidente, avvenuto dura ...

Segnala padovaoggi.it: Un volo nel vuoto di 5 metri: giardiniere in condizioni disperate - L'infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina 23 aprile in via Chiesanuova a Padova. Soccorso tempestivamente ora si trova ricoverato in Terapia Intensiva a Padova. Decisive le prossime ore per cono ...