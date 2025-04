Cadavere ritrovato nel Santerno chi era la vittima

Cadavere senza trovato il 23 aprile nel fiume Santerno.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayCome segnala "Chi l'ha visto?", era scomparso da Altìvole (in provincia di Treviso) e la sua auto era stata ritrovata a Castelfranco. Bolognatoday.it - Cadavere ritrovato nel Santerno, chi era la vittima Leggi su Bolognatoday.it Sarebbe di Daniele Mocellin, trentatré anni, ilsenza trovato il 23 aprile nel fiume.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayCome segnala "Chi l'ha visto?", era scomparso da Altìvole (in provincia di Treviso) e la sua auto era stata ritrovata a Castelfranco.

