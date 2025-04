Butter skin evoluzione della glass skin regala una naturale luminosità alla pelle

pelle effetto vetro questa primavera prende una nuova direzione: benvenute nell'era della Butter skin, la nuova ossessione delle beautyhaolic di ogni latitudine e longitudine in cui fondotinta e terre abbronzanti soft e cremosi si fondono con l'incarnato creando un effetto glowy ma naturale. Avete già l'acquolina in bocca? Vanityfair.it - Butter skin: l'evoluzione della glass skin regala una naturale luminosità alla pelle Leggi su Vanityfair.it Laeffetto vetro questa primavera prende una nuova direzione: benvenute nell'era, la nuova ossessione delle beautyhaolic di ogni latitudine e longitudine in cui fondotinta e terre abbronzanti soft e cremosi si fondono con l'incarnato creando un effetto glowy ma. Avete già l'acquolina in bocca?

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Butter skin : l'evoluzione della glass skin regala una naturale luminosità alla pelle; Soffice e irresistibile, la tendenza make-up Butter Skin.

Segnala vogue.it: Butter skin, la tendenza “pelle imburrata” che punta a un effetto radioso ma naturale - Nata su Instagram (non in Corea), consiste in un incarnato morbido e luminoso come burro che si scioglie al sole. Ecco come adottarla e quali prodotti usare. Dalla skincare al make-up ...

msn.com scrive: Butter skin: il trend della primavera 2025 per una pelle vellutata e luminosa - Butter Skin come si ottiene di cosa si tratta la skincare specifica per la butter skin il make up della butter skin ...

Scrive donnamoderna.com: Pelle radiosa e ultra liscia con il butter skin make-up - Allora il butter skin make up è ciò che fa per te ... e naturale ma al contempo estremamente lucente. Simile alla glass skin, questo beauty look è però più opaco e vellutato.