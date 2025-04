Buone pratiche di resistenza al odio a Mercato Saraceno la rassegna Equilibri

Mercato Saraceno parte la rassegna di quattro appuntamenti dal titolo "Equilibri", promossa da MulinArte. "L’intenzione - spiega Riccardo Canali, fondatore dell'associazione - è quella di riflettere e indagare i delicati Equilibri in cui viviamo". “Equilibri tra odio e Cura”. Cesenatoday.it - Buone pratiche di resistenza all'odio, a Mercato Saraceno la rassegna "Equilibri" Leggi su Cesenatoday.it Da sabato 26 aprile aparte ladi quattro appuntamenti dal titolo "", promossa da MulinArte. "L’intenzione - spiega Riccardo Canali, fondatore dell'associazione - è quella di riflettere e indagare i delicatiin cui viviamo". “trae Cura”.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Approfondimenti da altre fonti: Buone pratiche di resistenza all'odio, a Mercato Saraceno la rassegna Equilibri; RESISTENZA VIRALE – #iorestoacasa; I film per il giorno della Memoria. In streaming a scuola e in DaD. Con Keaton finalmente è possibile e legale.

Scrive ilsussidiario.net: LETTURE/ “Sangue sulla Resistenza”: nell’eccidio di Porzûs l’odio della rivoluzione rossa - L’ottantesimo della Liberazione coincide anche con l’ottantesimo di fatti “scabrosi” – omessi nei principali libri sulla storia Resistenza – come la strage di Porzûs. A fare luce ...