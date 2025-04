Bullismo devianza e violenza di genere carabinieri e studenti a confronto

studenti appartenenti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, e della seconda e terza della scuola secondaria di primo grado del plesso di Masi Torello, dell'Istituto comprensivo. Ferraratoday.it - Bullismo, devianza e violenza di genere: carabinieri e studenti a confronto Leggi su Ferraratoday.it Nella mattinata di mercoledì 23, i militari della Stazione di Voghiera hanno incontrato una cinquantina diappartenenti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, e della seconda e terza della scuola secondaria di primo grado del plesso di Masi Torello, dell'Istituto comprensivo.

