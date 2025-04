Ilgiorno.it - Bufera sul centro sportivo: "Campi e bar, un incubo"

È polemica a Besana sulle condizioni deldi via Alcide De Gasperi. A scatenarla, la società di calcio Besana Asd Fortitudo, che in un lungo post su Facebook ha denunciato lo stato di salute in particolare dei dueda calcio e l’assenza da quasi 10 anni di un gestore della palazzina servizi destinata a fare da presidio e da bar. "Il campo A è in cattive condizioni – denunciano dal club –, per non parlare del campo B, che in caso di piogge si trasforma ogni volta in una piscina".Dietro al deterioramento, c’è un fermo di circa un anno a cui è stato sottoposto ilper i lavori di riqualificazione avviati dall’amministrazione nel marzo 2023, e conclusi il 3 aprile 2024, con cui è stata rifatta la pista d’atletica, ristrutturata la palazzina servizi e proceduto a un restyling energetico dell’intero impianto, per una spesa vicina ai 2 milioni.