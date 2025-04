Buccino questione variante al Piano Urbanistico Comunale ok alla proroga per le osservazioni

proroga di trenta giorni a partire dal 23.4.2025, è quanto stabilito dal Comune di Buccino per permettere a cittadini, Enti pubblici, aziende e associazioni, di presentare le osservazioni alla variante delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale adottata dalla giunta Comunale guidata dal sindaco Pasquale Freda e che nello specifico, trasforma le aree agricole E e C e la zona industriale Di16 agroalimentare, artigianale e logistica, in aree industriali ospitanti impianti di trattamento rifiuti quali inerti e impianti di produzione di calcestruzzo e materiale bitumoso.Una variante che ha scatenato non pochi dissensi tra gli imprenditori agricoli volceiani, cittadini, consiglieri comunali di opposizione, associazioni ambientaliste e finanche l'indignazione di sindaci, dei consiglieri comunali delle amministrazioni confinanti con il territorio volceiano e degli imprenditori del settore agroalimentare della zona industriale di Buccino che minacciano la delocalizzazione degli stabilimenti in altre regioni.

