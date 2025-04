361magazine.com - Bridgerton vs Harry Potter: scontro tra titane. Trema il Regno Unito

Due colossi dello schermo e della penna. Nicola Coughlan contro J.K. Rowling, diritti umani contro ideologia. Il caso delle donne trans crea scompiglio nele mentre l’attrice alza la voce e agisce, l’altra brindaNel 2025, difendere i diritti umani dovrebbe essere la norma, non un atto rivoluzionario. Eppure, è esattamente così che suonano le parole di Nicola Coughlan: rivoluzionarie, dirette, senza tentennamenti. In un’industria che spesso preferisce il silenzio politicamente corretto, lei urla con chiarezza dove si schiera — e lo fa senza cercare applausi, ma per coscienza.La miccia è stata accesa dalla recente sentenza della Corte Suprema del, che ha escluso le donne trans dalla definizione legale di “donna” in materia di parità di genere. Una decisione che riporta indietro l’orologio dei diritti civili con un tonfo assordante.