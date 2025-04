Briciole è il nuovo singolo di Sofia Sole la giovane promessa del pop italiano

"Briciole": il ritorno di Sofia Sole con un brano potente e introspettivo

Venerdì 25 aprile 2025 esce su tutte le piattaforme digitali "Briciole", il nuovo singolo della cantautrice Sofia Sole, pubblicato da Warner Music Italy/ADA. Dopo aver aperto l'anno con "Vega", in collaborazione con Asteria e Caffellatte, l'artista romana classe 2002 torna con un brano profondo, che racconta di crescita, consapevolezza e forza interiore.

Un messaggio di rinascita in musica

"Briciole" è un brano nato dall'esperienza personale di Sofia Sole, che firma sia il testo che la musica.

