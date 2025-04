Brambati sorprende Inter senza trofei rimane una stagione positiva

Brambati sorprende per le parole utilizzate su TMW Radio riguardo l'Inter. L'opinionista giudica positivamente la stagione nerazzurra.stagione – L'Inter ha perso il primo trofeo della stagione. Contro il Milan è arrivato un netto 3-0 e la Coppa Italia è andata. Simone Inzaghi non ha saputo controbattere a Sergio Conceicao, Massimo Brambati comunque giudica positivamente l'operato dell'allenatore piacentino durante l'anno: «Si deve preoccupare l'Inter? No. Finisse oggi la stagione senza vincere nulla, avrebbe comunque fatto bene. E' arrivata in fondo a tutto, poi non vincere ci sta. Per i troppi impegni, Inzaghi deve capire ora i giocatori da rischiare e alcune non le ha rischiate perché ha anche altri obiettivi. Uno però si accorge quando ti mancano dei giocatori. Il Bayern ha giocato la doppia sfida senza 5 titolari, quando non giochi con certi giocatori la differenza si vede.

