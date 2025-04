Brambati durissimo La Juventus non merita la Champions annata fallimentare Poi cita due affari conclusi da Giuntoli

Brambati sicuro: «La Juve non merita la Champions». Il commento sulla stagione della formazione bianconeraSu TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della stagione della Juve. Le dichiarazioni sui bianconeri.Brambati – «A Giuntoli. Credo da parte di tutti i tifosi della Juve, che lo ringraziano dell’annata fallimentare. Tudor non c’entra nulla, ma che Giuntoli abbia fatto una squadra composta da calciatori che valgono pochissimo ma sono stati pagato tanto, che non hanno personalità e non devono indossare la maglia della Juve. Per me meritano altre di andare in Champions, vedi la Roma di Ranieri, poi il Bologna che sta facendo grandi cose senza Zirkzee, Calafiori, Saelemaekers. Ci sono squadre che hanno lavorato molto meglio, con meno soldi e meno cavolate fatte. Vedere Kelly a 20 mln e Huijsen dato via a meno e che ora lo vuole mezza Europa. Juventusnews24.com - Brambati durissimo: «La Juventus non merita la Champions, annata fallimentare». Poi cita due affari conclusi da Giuntoli Leggi su Juventusnews24.com sicuro: «La Juve nonla». Il commento sulla stagione della formazione bianconeraSu TMW Radio, Massimoha parlato così della stagione della Juve. Le dichiarazioni sui bianconeri.– «A. Credo da parte di tutti i tifosi della Juve, che lo ringraziano dell’. Tudor non c’entra nulla, ma cheabbia fatto una squadra composta da calciatori che valgono pochissimo ma sono stati pagato tanto, che non hanno personalità e non devono indossare la maglia della Juve. Per meno altre di andare in, vedi la Roma di Ranieri, poi il Bologna che sta facendo grandi cose senza Zirkzee, Calafiori, Saelemaekers. Ci sono squadre che hanno lavorato molto meglio, con meno soldi e meno cavolate fatte. Vedere Kelly a 20 mln e Huijsen dato via a meno e che ora lo vuole mezza Europa.

Su questo argomento da altre fonti

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X il cammino di Thiago Motta alla guida della Juventus, finora deludente, dopo... 🔗calciomercato.com

di Redazione JuventusNews24Di Canio duro: «Lezione di calcio». Le dichiarazioni dell’ex calciatore a Sky Sport dopo PSV-Juventus Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport nel post-partita di PSV Juve, il match di Champions League valido per il ritorno dei playoff. Ecco le sue dichiarazioni. DI CANIO – «Lezione di calcio del PSV alla Juventus. Gli olandesi hanno dominato e meritato il passaggio del turno. 🔗juventusnews24.com

Roberto De Zerbi è il primo nome in orbita Milan in vista della prossima stagione. Massimo Brambati ricorda però su TMW Radio il primo comandamento in squadre come l’Inter o simili in Italia. CAMBIO ALLENATORE – Intorno al Milan non c’è pace sul futuro. Si parla di numerosi allenatori, di nomi e obiettivi da raggiungere. Massimo Brambati ricorda cosa si deve fare in queste società: «De Zerbi per il Milan? È un altro rischio. 🔗inter-news.it

Brambati: «La Juve non merita la Champions, è un fallimento»; Brambati: Kolo Muani arrivato per errore, clamoroso abbaglio di Giuntoli; Brambati: «I nomi che leggo non sono giocatori da Juve. Se…»; Romano: “La Juventus continua a discutere sulla posizione di Thiago Motta. L’allenatore è ancora a rischio, in caso di esonero il principale candidato è…”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juve, Brambati polemico: "Giuntoli ha fallito. Ecco chi merita la Champions" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha commentato l'annata della Juventus, attaccando il lavoro del ds Giuntoli e spiegando come siano altre le squadre ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Brambati: "La Juve non merita la Champions, annata fallimentare" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Il primo messaggio a chi lo manda? "A Giuntoli. Credo da ... 🔗tuttojuve.com

Juve, Brambati critico: 'Hanno speso soldi per giocatori che non hanno personalità' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha detto a TMW Radio che la Juventus ha speso troppi soldi, a suo dire, per calciatori con poca personalità. Brambati ha poi parlato del passaggio del ... 🔗it.blastingnews.com