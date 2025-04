Boville Ernica lo sfogo del sindaco sfiduciato 4 Mln di investimenti messi a rischio

Boville Ernica, lo sfogo del sindaco sfiduciato: "4 Mln di investimenti messi a rischio" - Con l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 da parte del Consiglio Comunale, l’Amministrazione Perciballi aveva tracciato un piano di investimenti per un totale di quasi 18 milioni di euro, dei quali ben 3,7 milioni concentrati sul solo 2025. Un impegno concreto... 🔗frosinonetoday.it

“Gigiotto” non ce l’ha fatta. Travolto da un’auto, muore dopo un mese e mezzo di agonia in ospedale. Domani l’ultimo saluto in quel di Boville Ernica - Si svolgeranno nella mattinata di lunedì 25 marzo i funerali di Gino Scarfagna, noto a tutti come Gigiotto, il 56enne travolto da un’auto lo scorso 7 febbraio e deceduto nella giornata di domenica, dopo oltre un mese di agonia. Una comunità unita nel dolore La cerimonia funebre sarà celebrata presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Boville Ernica, dove amici, colleghi e concittadini si riuniranno per dare l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto e stimato tra Veroli e Boville, due comunità profondamente scosse dalla sua scomparsa. 🔗dayitalianews.com

Boville Ernica, moglie nello staff del Sindaco. La smentita del primo cittadino - "Mia moglie non è mai stata assunta nello staff del sindaco e mai lo sarà. Lo dico con assoluta chiarezza e fermezza. Chi ancora cerca di alimentare polemiche su questa vicenda, dovrebbe almeno conoscere le leggi: è un’ipotesi non praticabile per vincoli normativi che conosco bene e che rispetto... 🔗frosinonetoday.it

Boville Ernica, lo sfogo del sindaco sfiduciato: 4 Mln di investimenti messi a rischio; Boville Ernica lo sfogo del sindaco sfiduciato 4 Mln di investimenti messi a rischio.

Dopo la sfiducia al sindaco, arriva il commissario prefettizio - La mozione di sfiducia, che ha messo fine all’esperienza amministrativa del Sindaco, segna un momento di profonda crisi politica per Boville Ernica. Ora, con l’arrivo del Commissario, il Comune entra ... 🔗ciociariaoggi.it

Boville Ernica, sfiduciato il sindaco Enzo Perciballi: otto consiglieri fanno cadere la giunta - Enzo Perciballi non è più il sindaco del comune di Boville Ernica. Nella serata di ieri il Consiglio comunale ha approvato, con otto voti a favore, la mozione di sfiducia presentata ... 🔗msn.com

Boville Ernica – Dopo la sfiducia, Enzo Perciballi annuncia: “Mi ricandido a sindaco” - Boville Ernica . Dopo la caduta del Consiglio comunale avvenuta lo scorso venerdì 11 aprile, il già sindaco Enzo Perciballi esce allo scoperto e lo fa con un annuncio chiaro e inequivocabile: si rican ... 🔗informazione.it