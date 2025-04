Ilrestodelcarlino.it - "Bosco Ospizio, Lorenzini parla a titolo personale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In merito all’articolo pubblicato sul Carlino di martedì a pagina 7 dal“Il parere dalla Regione:va salvato, è ricco di biodiversità”, il Settore Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna precisa che "la propria collaboratrice Tiziana, intervistata dal vostro giornale, ha rilasciato dichiarazioni e pareri strettamente personali che non devono e non possono in alcun modo essere considerati dell’Ente che, peraltro, non ha rilasciato nessun commento in merito". Il dirigente del settore fitosanitario della Regione, Stefano Boncompagni puntualizza ulteriormente che "non c’è alcun parere espresso o posizione da parte del nostro settore o della Regione Emilia-Romagna sul".aveva illustrato, con evidenze scientifiche tramite una ricerca, le decine di specie di flora e fauna nell’habitat delle zone umide dell’area verde – nella quale sorgerà il contestato supermercato Conad oltre ad uffici, biblioteca e Casa della Salute – asserendo che costituzionalmente e in virtù delle normative dell’Unione Europea siano da proteggere.