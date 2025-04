Borse di studio pagate da una lotteria

lotteria finanzia le Borse di studio alle medie, Giunta e commercianti uniti per premiare gli allievi che si impegnano di più, a Vaprio: un biglietto costa un euro, il ricavato andrà all'associazione Genitori della scuola "Armando Diaz": in palio televisori, computer, tablet, bottiglie pregiate, cesti gastronomici, trattamenti di bellezza. È l'innovativo sistema messo in campo per finanziare gli assegni di merito, un modo per mettere in circolo e collegare diverse realtà: famiglie, attività, istituto, studenti. Tante le energie in campo per un progetto destinato a diventare un classico. Il successo sembra scontato, ma l'amministrazione Galli, via social, invita tutti "a partecipare". I tagliandini saranno in vendita nelle botteghe del borgo, l'estrazione è fissata a giugno, alla fine delle lezioni.

Borse di studio per i giovani. TiLab assegna 40mila euro

Visto il successo della prima edizione, qualche mese fa il progetto TiLab ha deciso di riproporre le borse di studio per gli allievi che frequentano i corsi di specializzazione.

Visto il successo della prima edizione, qualche mese fa il progetto TiLab ha deciso di riproporre le borse di studio per gli allievi che frequentano i corsi di specializzazione. Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori: domande entro il 27 aprile

Gli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie di Vasto potranno presentare domanda per accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.

Gli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie di Vasto potranno presentare domanda per accedere alle borse di studio per l'anno scolastico 2024/2025. Musica, da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud

Venti borse di studio per consentire ai giovani talenti della musica delle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento.

