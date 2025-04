Borsa di Tokyo in rialzo ottimismo su accordo Cina USA e concessioni sui dazi

Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale.In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: ottimismo su accordo Cina-USA e concessioni sui dazi Leggi su Quotidiano.net Ladiinizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'di uncommerciale trae Stati Uniti e le aspettative di maggiorida parte dell'amministrazione Trump suia livello globale.In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20.

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA

